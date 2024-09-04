Курсы криптовалют к доллару на 4 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,418.89. Сегодня актив торгуется на уровне $57,694.32512513*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 сентября 2024 года составляет $0.15144428*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $141.26. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,421.30604732*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.25668204*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 4 сентября 2024 года составляет $0.99874802*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.10. Актив торгуется на уровне $64.95155091*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.53307428*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.55792682*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00333. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09641023*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.