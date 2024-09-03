Курсы криптовалют к доллару на 3 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,611.13. Сегодня актив торгуется на уровне $58,606.44941326*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 сентября 2024 года составляет $0.15528665*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $81.33. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,507.62199404*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0118. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26238126*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 3 сентября 2024 года составляет $0.99872526*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.75. Актив торгуется на уровне $64.58110623*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.62. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.03623253*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0205. Криптовалюта сегодня стоит $0.55813476*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00504. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09780425*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.