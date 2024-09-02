Курсы криптовалют к доллару на 2 сентября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 сентября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $948.13. Сегодня актив торгуется на уровне $57,868.91449906*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 сентября 2024 года составляет $0.15613806*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $49.95. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,458.87072081*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0129. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26019476*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 2 сентября 2024 года составляет $0.99884825*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.33. Актив торгуется на уровне $64.12735925*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.86298256*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.015. Криптовалюта сегодня стоит $0.55261159*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00581. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09711208*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2155897-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-sentyabrya-2024-goda/