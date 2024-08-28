Курсы криптовалют к доллару на 28 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,747.88. Сегодня актив торгуется на уровне $60,866.19198691*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 августа 2024 года составляет $0.16043208*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $217.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,532.54392455*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0168. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28507867*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 28 августа 2024 года составляет $0.9997044*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.67. Актив торгуется на уровне $61.79089705*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.64530391*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.025. Криптовалюта сегодня стоит $0.57977656*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00682. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1015796*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.