Курсы криптовалют к доллару на 27 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $968.02. Сегодня актив торгуется на уровне $63,404.3225059*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0039 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 августа 2024 года составляет $0.1651732*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $63.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,709.49801086*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0133. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2961895*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 27 августа 2024 года составляет $0.99998448*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $63.91581685*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.64. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.73197332*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.59061957*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10683577*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.