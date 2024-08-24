Курсы криптовалют к доллару на 24 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,056.98. Сегодня актив торгуется на уровне $62,587.16595876*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 августа 2024 года составляет $0.15790463*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $102.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,706.07322985*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0146. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30260057*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 24 августа 2024 года составляет $0.99994841*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.82. Актив торгуется на уровне $65.06181891*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.82. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.21008469*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0086. Криптовалюта сегодня стоит $0.60255701*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00596. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11048384*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.