Курсы криптовалют к доллару на 26 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $157.15. Сегодня актив торгуется на уровне $64,164.3506582*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0078 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 августа 2024 года составляет $0.1635841*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,757.05910745*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3082524*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 августа 2024 года составляет $1.00004831*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.48. Актив торгуется на уровне $65.05430383*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.13206385*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.6004573*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00126. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10955708*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2153235-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-avgusta-2024-goda/