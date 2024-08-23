Курсы криптовалют к доллару на 23 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $97.24. Сегодня актив торгуется на уровне $60,697.73802318*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0057 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 августа 2024 года составляет $0.15474571*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,622.62116298*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28580098*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 23 августа 2024 года составляет $0.99966588*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.58. Актив торгуется на уровне $63.52917957*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.51685624*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.59927843*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10567162*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2152440-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-avgusta-2024-goda/