Курсы криптовалют к доллару на 23 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $97.24. Сегодня актив торгуется на уровне $60,697.73802318*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0057 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 августа 2024 года составляет $0.15474571*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,622.62116298*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28580098*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 23 августа 2024 года составляет $0.99966588*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.58. Актив торгуется на уровне $63.52917957*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.51685624*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.59927843*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10567162*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.