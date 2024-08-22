Курсы криптовалют к доллару на 22 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,410.36. Сегодня актив торгуется на уровне $60,274.90217275*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0112 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 августа 2024 года составляет $0.15932915*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $32.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,607.72160723*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27969224*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 22 августа 2024 года составляет $0.99952841*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.82. Актив торгуется на уровне $63.29469704*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.32702277*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.59677481*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10499735*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.