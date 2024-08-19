Курсы криптовалют к доллару на 19 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $866.02. Сегодня актив торгуется на уровне $59,225.94366122*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 августа 2024 года составляет $0.13449181*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.83. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,643.7398921*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26821298*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 19 августа 2024 года составляет $0.99909276*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.16. Актив торгуется на уровне $66.8852041*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.84661426*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0014. Криптовалюта сегодня стоит $0.56981136*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00184. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10204994*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.