Курсы криптовалют к доллару на 20 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,307.89. Сегодня актив торгуется на уровне $59,208.42549155*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0089 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 августа 2024 года составляет $0.14011402*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $30.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,611.95161652*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26559276*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 20 августа 2024 года составляет $0.99905802*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.69. Актив торгуется на уровне $66.66576652*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.89228483*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0399. Криптовалюта сегодня стоит $0.5885942*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00409. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10167588*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.