Курсы криптовалют к доллару на 17 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $935.12. Сегодня актив торгуется на уровне $58,667.88053413*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 августа 2024 года составляет $0.1323966*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,598.50274452*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26443649*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 17 августа 2024 года составляет $0.99908381*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.34. Актив торгуется на уровне $65.91202106*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.66431249*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.56352338*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00046. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1002112*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.