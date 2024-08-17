Курсы криптовалют к доллару на 17 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $935.12. Сегодня актив торгуется на уровне $58,667.88053413*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 августа 2024 года составляет $0.1323966*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,598.50274452*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26443649*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 17 августа 2024 года составляет $0.99908381*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.34. Актив торгуется на уровне $65.91202106*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.66431249*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.56352338*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00046. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1002112*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2150038-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-avgusta-2024-goda/