Курсы криптовалют к доллару на 16 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $130.62. Сегодня актив торгуется на уровне $58,151.84876706*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 августа 2024 года составляет $0.13077795*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.68. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,593.28004353*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27445062*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 16 августа 2024 года составляет $0.99889625*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.14. Актив торгуется на уровне $65.13492599*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.6407001*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.56331313*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00137. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10095168*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.