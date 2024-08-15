Курсы криптовалют к доллару на 15 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,515.07. Сегодня актив торгуется на уровне $59,641.20790754*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 августа 2024 года составляет $0.130453*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $66.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,693.81934233*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27546606*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 15 августа 2024 года составляет $0.99914978*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.97. Актив торгуется на уровне $63.99384579*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.95539618*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0081. Криптовалюта сегодня стоит $0.57383321*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00308. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10384698*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.