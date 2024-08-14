Курсы криптовалют к доллару на 14 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,715.12. Сегодня актив торгуется на уровне $60,092.08515202*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0034 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 августа 2024 года составляет $0.12785813*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $59.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,680.4117902*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28020525*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 14 августа 2024 года составляет $0.99925318*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.03. Актив торгуется на уровне $62.67400176*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.02137961*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0103. Криптовалюта сегодня стоит $0.57425951*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10539914*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.