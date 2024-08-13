Курсы криптовалют к доллару на 13 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $684.15. Сегодня актив торгуется на уровне $59,191.87567691*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 августа 2024 года составляет $0.12693363*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $121.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,660.17056548*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0089. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2751056*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 13 августа 2024 года составляет $0.99899611*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.44. Актив торгуется на уровне $61.19978345*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.89671713*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0069. Криптовалюта сегодня стоит $0.56921934*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00298. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10562815*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.