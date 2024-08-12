Курсы криптовалют к доллару на 12 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,372.18. Сегодня актив торгуется на уровне $59,636.30447868*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 августа 2024 года составляет $0.12829273*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $105.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,609.61603763*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0134. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27237931*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 12 августа 2024 года составляет $0.99897719*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.18. Актив торгуется на уровне $60.57910423*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.95. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.04108676*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0279. Криптовалюта сегодня стоит $0.56575758*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00688. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10471026*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.