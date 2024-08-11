Курсы криптовалют к доллару на 11 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $473.48. Сегодня актив торгуется на уровне $60,851.80735255*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 августа 2024 года составляет $0.12915594*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $44.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,620.94950911*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28095179*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 11 августа 2024 года составляет $0.99916249*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.12. Актив торгуется на уровне $61.16771004*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.08. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.4177928*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0001. Криптовалюта сегодня стоит $0.59225209*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00511. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1065896*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.