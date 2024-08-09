Курсы криптовалют к доллару на 9 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,924.34. Сегодня актив торгуется на уровне $59,498.31734909*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 августа 2024 года составляет $0.12623683*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $236.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,557.10719813*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.2707755*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 9 августа 2024 года составляет $0.99904731*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.13. Актив торгуется на уровне $59.65543853*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.10504947*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.61395463*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00515. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10328463*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.