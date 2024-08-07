Курсы криптовалют к доллару на 7 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,585.99. Сегодня актив торгуется на уровне $55,989.64101919*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 августа 2024 года составляет $0.1231572*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $17.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,490.00666617*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0076. На данный момент актив торгуется на уровне $0.26312917*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 7 августа 2024 года составляет $0.99900913*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.24. Актив торгуется на уровне $58.18156932*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.24. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.11933902*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0064. Криптовалюта сегодня стоит $0.50866568*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00068. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0974317*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.