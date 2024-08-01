Курсы криптовалют к доллару на 1 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,109.67. Сегодня актив торгуется на уровне $65,371.93657436*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 августа 2024 года составляет $0.1300507*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $133.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,267.2822043*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0221. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31744445*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 1 августа 2024 года составляет $0.99990518*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.13. Актив торгуется на уровне $71.17176301*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.05784879*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0434. Криптовалюта сегодня стоит $0.63640299*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00574. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12383215*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.