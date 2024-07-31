Курсы криптовалют к доллару на 31 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $967.61. Сегодня актив торгуется на уровне $66,218.44403329*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 июля 2024 года составляет $0.13385096*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $38.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,303.79409204*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0098. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33409315*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 31 июля 2024 года составляет $1.00007545*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.09. Актив торгуется на уровне $72.70444695*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.62. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.54169148*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0436. Криптовалюта сегодня стоит $0.62871576*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00507. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12707151*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.