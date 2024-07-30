Курсы криптовалют к доллару на 30 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,630.39. Сегодня актив торгуется на уровне $68,026.79940306*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 июля 2024 года составляет $0.13717681*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.68. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,330.775551*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0051. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33907818*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 30 июля 2024 года составляет $1.00027293*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.46. Актив торгуется на уровне $74.88428843*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.05579327*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0079. Криптовалюта сегодня стоит $0.60463734*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13126395*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.