Курсы криптовалют к доллару на 29 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,029.37. Сегодня актив торгуется на уровне $68,408.61314927*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 июля 2024 года составляет $0.13825544*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $125.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,285.13059152*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34118415*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 29 июля 2024 года составляет $1.00043202*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.63. Актив торгуется на уровне $71.75840666*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.77687996*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0066. Криптовалюта сегодня стоит $0.60438985*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00487. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13088806*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2141149-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-iyulya-2024-goda/