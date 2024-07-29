Курсы криптовалют к доллару на 29 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,029.37. Сегодня актив торгуется на уровне $68,408.61314927*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 июля 2024 года составляет $0.13825544*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $125.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,285.13059152*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34118415*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 29 июля 2024 года составляет $1.00043202*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.63. Актив торгуется на уровне $71.75840666*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.77687996*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0066. Криптовалюта сегодня стоит $0.60438985*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00487. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13088806*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.