Курсы криптовалют к доллару на 28 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $493.87. Сегодня актив торгуется на уровне $68,178.22309749*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 июля 2024 года составляет $0.13722784*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $35.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,265.85502192*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34784382*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 28 июля 2024 года составляет $1.00029102*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.59. Актив торгуется на уровне $71.54304321*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.9548453*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.59814545*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00585. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13405378*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.