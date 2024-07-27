Курсы криптовалют к доллару на 27 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $794.01. Сегодня актив торгуется на уровне $67,493.1402623*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 июля 2024 года составляет $0.13707374*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,254.12153904*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0212. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33574161*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 27 июля 2024 года составляет $1.00035924*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.43. Актив торгуется на уровне $71.19533042*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.40. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.68996392*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0067. Криптовалюта сегодня стоит $0.59810639*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00552. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13161356*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.