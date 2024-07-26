Курсы криптовалют к доллару на 26 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,893.70. Сегодня актив торгуется на уровне $65,036.46605584*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0021 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 июля 2024 года составляет $0.13572146*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $73.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,170.35063343*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31833063*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 26 июля 2024 года составляет $1.00051829*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.45. Актив торгуется на уровне $68.89371916*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.39. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.97135529*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0052. Криптовалюта сегодня стоит $0.60748028*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00513. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12477784*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.