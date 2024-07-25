Курсы криптовалют к доллару на 25 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,644.65. Сегодня актив торгуется на уровне $65,557.88054545*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 июля 2024 года составляет $0.13412006*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $257.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,314.0932193*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32858928*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 25 июля 2024 года составляет $1.01640657*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.71. Актив торгуется на уровне $71.41409435*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.9049806*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.61597747*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00709. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12875604*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.