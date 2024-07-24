Курсы криптовалют к доллару на 24 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,074.00. Сегодня актив торгуется на уровне $66,339.54092583*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 июля 2024 года составляет $0.13283401*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,469.76511404*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0116. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33534486*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 24 июля 2024 года составляет $0.99938247*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $72.01328098*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.14419456*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.59718698*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00424. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13219854*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.