Курсы криптовалют к доллару на 24 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,074.00. Сегодня актив торгуется на уровне $66,339.54092583*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0022 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 июля 2024 года составляет $0.13283401*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,469.76511404*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0116. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33534486*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 24 июля 2024 года составляет $0.99938247*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $72.01328098*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.14419456*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.59718698*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00424. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13219854*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2139010-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-iyulya-2024-goda/