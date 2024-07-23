Курсы криптовалют к доллару на 23 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $983.99. Сегодня актив торгуется на уровне $67,420.53046687*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00411 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 июля 2024 года составляет $0.13421026*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $60.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,471.51232298*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0111. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34730689*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 23 июля 2024 года составляет $1.00041989*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.28. Актив торгуется на уровне $72.62837575*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.03740445*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.6062465*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00557. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13862533*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.