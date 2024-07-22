Курсы криптовалют к доллару на 22 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $856.67. Сегодня актив торгуется на уровне $67,300.76185124*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00166 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 июля 2024 года составляет $0.13504934*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,497.32015683*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35485811*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.001. Курс TUSD 22 июля 2024 года составляет $1.00074319*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.52. Актив торгуется на уровне $73.28245359*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.66944924*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0098. Криптовалюта сегодня стоит $0.59057937*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00973. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13621752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.