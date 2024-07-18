Курсы криптовалют к доллару на 18 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,272.81. Сегодня актив торгуется на уровне $64,788.99815445*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 июля 2024 года составляет $0.13427202*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $81.06. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,444.07692783*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3653543*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0012. Курс TUSD 18 июля 2024 года составляет $0.99903252*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.85. Актив торгуется на уровне $72.3465913*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.63. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.37957876*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.003. Криптовалюта сегодня стоит $0.61586523*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00361. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12374513*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.