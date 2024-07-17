Курсы криптовалют к доллару на 17 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,347.99. Сегодня актив торгуется на уровне $64,239.7205928*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00126 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 июля 2024 года составляет $0.13398016*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $38.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,437.4365983*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35937159*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 17 июля 2024 года составляет $0.99882342*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.84. Актив торгуется на уровне $72.69887137*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.48804089*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0514. Криптовалюта сегодня стоит $0.56953122*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00116. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1236601*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.