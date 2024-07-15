Курсы криптовалют к доллару на 15 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,602.39. Сегодня актив торгуется на уровне $60,888.42032449*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 июля 2024 года составляет $0.13799436*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $141.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,244.14141948*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0109. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33722164*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 15 июля 2024 года составляет $0.99866455*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.52. Актив торгуется на уровне $70.07862754*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.44241092*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0118. Криптовалюта сегодня стоит $0.52802546*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00378. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11500446*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.