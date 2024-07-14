Курсы криптовалют к доллару на 14 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,184.15. Сегодня актив торгуется на уровне $58,957.58955992*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00074 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 июля 2024 года составляет $0.14002104*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $78.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,164.09098973*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0099. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3312313*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 14 июля 2024 года составляет $0.99898223*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.58. Актив торгуется на уровне $69.99758702*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.93. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.06529963*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0201. Криптовалюта сегодня стоит $0.525568*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00606. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11135721*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.