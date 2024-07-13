Курсы криптовалют к доллару на 13 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $755.49. Сегодня актив торгуется на уровне $57,634.00993349*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00436 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 июля 2024 года составляет $0.13717244*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $31.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,104.05835376*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3190475*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 13 июля 2024 года составляет $0.99830772*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.17. Актив торгуется на уровне $68.87213638*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.18938136*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0453. Криптовалюта сегодня стоит $0.46998635*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10659297*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.