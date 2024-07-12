Курсы криптовалют к доллару на 12 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $742.68. Сегодня актив торгуется на уровне $58,007.39759443*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00256 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 июля 2024 года составляет $0.13441448*.

Курс Ethereum к доллару стабилен. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,135.95274437*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31871973*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 12 июля 2024 года составляет $0.99876342*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.97. Актив торгуется на уровне $68.12187062*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.16576148*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.44731206*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10837748*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.