Курсы криптовалют к доллару на 11 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,544.01. Сегодня актив торгуется на уровне $58,042.96646613*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00244 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июля 2024 года составляет $0.13113331*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $32.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,104.31175583*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0037. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31288831*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 11 июля 2024 года составляет $0.99921592*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.26. Актив торгуется на уровне $66.42502003*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.96999763*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.43812219*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00216. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10873074*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.