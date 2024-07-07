Курсы криптовалют к доллару на 7 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,540.97. Сегодня актив торгуется на уровне $57,406.79285088*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 июля 2024 года составляет $0.12951642*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $66.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,025.899371*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0168. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30812801*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 7 июля 2024 года составляет $0.99949068*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.88. Актив торгуется на уровне $64.1142583*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.81448911*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.44045095*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00431. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11018613*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.