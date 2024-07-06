Курсы криптовалют к доллару на 6 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,156.42. Сегодня актив торгуется на уровне $55,506.23904136*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00409 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 июля 2024 года составляет $0.12532018*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $102.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,924.00465079*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.27797272*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 6 июля 2024 года составляет $0.99933174*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.29. Актив торгуется на уровне $59.97211486*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.38973439*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0253. Криптовалюта сегодня стоит $0.41362068*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00947. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10116475*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.