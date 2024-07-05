Курсы криптовалют к доллару на 5 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $5,145.54. Сегодня актив торгуется на уровне $56,919.94055083*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00534 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 июля 2024 года составляет $0.12603496*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $379.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,037.07064513*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0462. На данный момент актив торгуется на уровне $0.28470832*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 5 июля 2024 года составляет $0.99908716*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $11.60. Актив торгуется на уровне $63.36901262*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.99190405*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.059. Криптовалюта сегодня стоит $0.42716164*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01897. На данный момент актив торгуется на уровне $0.10289005*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.