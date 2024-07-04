Курсы криптовалют к доллару на 4 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,880.48. Сегодня актив торгуется на уровне $59,830.36137471*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00126 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 июля 2024 года составляет $0.12889623*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $123.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,282.85890454*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0239. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32472213*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 4 июля 2024 года составляет $0.99853467*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.52. Актив торгуется на уровне $72.97921345*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.90. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.32356217*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0202. Криптовалюта сегодня стоит $0.47154973*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00644. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11744772*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.