Курсы криптовалют к доллару на 3 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,174.03. Сегодня актив торгуется на уровне $62,152.96407498*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00122 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 июля 2024 года составляет $0.1287676*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $94.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,413.94815603*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3440605*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 3 июля 2024 года составляет $0.99866378*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.59. Актив торгуется на уровне $75.29015715*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.13109481*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0015. Криптовалюта сегодня стоит $0.48330583*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00203. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12355873*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.