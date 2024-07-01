Курсы криптовалют к доллару на 1 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,523.11. Сегодня актив торгуется на уровне $62,376.24445091*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июля 2024 года составляет $0.12520717*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $123.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,441.45690718*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0128. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33545739*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 1 июля 2024 года составляет $0.99918261*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.36. Актив торгуется на уровне $75.04607905*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.91. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.54138536*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0076. Криптовалюта сегодня стоит $0.4756005*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0057. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12402635*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.