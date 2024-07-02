Курсы криптовалют к доллару на 2 июля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 июля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $241.78. Сегодня актив торгуется на уровне $63,092.61655339*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00284 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 июля 2024 года составляет $0.12781796*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $32.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,469.24870357*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34104449*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 2 июля 2024 года составляет $0.99921458*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.39. Актив торгуется на уровне $74.77125305*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.52228057*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.47949992*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00278. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12469097*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.