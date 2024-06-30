Курсы криптовалют к доллару на 30 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $12.07. Сегодня актив торгуется на уровне $60,993.56910943*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00115 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 июня 2024 года составляет $0.12531856*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $26.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,385.46795016*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0155. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33553839*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 30 июня 2024 года составляет $0.999038*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.65. Актив торгуется на уровне $75.12987924*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.81. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.19093898*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0041. Криптовалюта сегодня стоит $0.47406141*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00283. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12257028*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.