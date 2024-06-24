Курсы криптовалют к доллару на 24 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,532.02. Сегодня актив торгуется на уровне $63,560.71528539*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00065 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 июня 2024 года составляет $0.11964537*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $107.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,447.78529172*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32728092*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 24 июня 2024 года составляет $0.99817869*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.80. Актив торгуется на уровне $73.66960693*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.63. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.86219009*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.48026769*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00389. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12318104*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.