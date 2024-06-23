Курсы криптовалют к доллару на 23 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $26.02. Сегодня актив торгуется на уровне $64,359.49868804*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 июня 2024 года составляет $0.11945019*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.33. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,498.93669039*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33189553*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 23 июня 2024 года составляет $0.99863574*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.73. Актив торгуется на уровне $74.3475503*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.46443985*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0002. Криптовалюта сегодня стоит $0.48675966*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1244121*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.