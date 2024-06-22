Курсы криптовалют к доллару на 22 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $316.52. Сегодня актив торгуется на уровне $63,978.15620628*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 июня 2024 года составляет $0.11786463*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,497.7522962*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33656343*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0008. Курс TUSD 22 июня 2024 года составляет $0.9983757*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.38. Актив торгуется на уровне $73.25237441*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.66329896*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.4883977*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1236399*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.