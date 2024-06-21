Курсы криптовалют к доллару на 21 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $652.65. Сегодня актив торгуется на уровне $65,251.52376458*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 июня 2024 года составляет $0.11666831*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $54.97. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,550.56771379*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0046. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33868009*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 21 июня 2024 года составляет $0.99815718*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.22. Актив торгуется на уровне $74.5031904*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.21072781*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.003. Криптовалюта сегодня стоит $0.49504288*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00094. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12471022*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.